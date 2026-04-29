Ermeç Apartmanı Davasında Bilirkişi Raporu Bekleniyor: Duruşma 10 Haziran'a Ertelendi - Son Dakika
Ermeç Apartmanı Davasında Bilirkişi Raporu Bekleniyor: Duruşma 10 Haziran'a Ertelendi

29.04.2026 11:13  Güncelleme: 12:27
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı’na ilişkin davanın on birinci duruşması, bilirkişi raporunun henüz dosyaya sunulmaması nedeniyle 10 Haziran’a ertelendi.

Haber: Mehmet Duran Özkan

(MALATYA)- 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'na ilişkin davanın on birinci duruşması, bilirkişi raporunun henüz dosyaya sunulmaması nedeniyle 10 Haziran'a ertelendi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; binanın müteahhitleri Hasan Hüseyin Ermeç ve Abdulvahap Gündoğan ile fenni mesul Metin Karataş, dönemin Malatya Belediyesi'nde görevli inşaat mühendisleri Alper Yiğit ve Ahmet Özer ile İmar İşleri Müdür Vekili Duran Özdemir hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan açılan davaların birleştirildiği belirtildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan 6 sanığın yargılamasına devam edildi. Taraf avukatlarının mazeret bildirerek duruşmaya katılmadığı kaydedildi.

Mahkeme heyeti, Yalova Üniversitesi'nden inşaat mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanacak ve sanıkların sorumluluk durumlarını değerlendiren raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı 10 Haziran'a erteledi.

Son Dakika Güncel Ermeç Apartmanı Davasında Bilirkişi Raporu Bekleniyor: Duruşma 10 Haziran'a Ertelendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Ermeç Apartmanı Davasında Bilirkişi Raporu Bekleniyor: Duruşma 10 Haziran'a Ertelendi - Son Dakika
