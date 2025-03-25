Ermenek’te Elektrik Aracı Baraja Uçtu, Sürücü İçin Arama Kurtarma Devam Ediyor

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, elektrik dağıtım şirketine ait araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp baraja uçtu. Sürücü Nedim Elçi için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ermenek ilçesi Pınarköyü yakınlarında meydana geldi. Nedim Elçi yönetimindeki elektrik dağıtım şirketine ait araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ermenek Barajı'na uçtu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Elçi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Öte yandan Mersin'den dalgıç ekipler de bölgeye çağrıldı. Elçi için çalışmalar sürdürülüyor.