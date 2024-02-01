Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Anayasa ve Bağımsızlık Bildirgesi\'nin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Anayasası ve Bağımsızlık Bildirgesi'nin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, devlet politikasının Bağımsızlık Bildirgesi'ndeki unsurlara uygun olarak yürütülmesi halinde barışa ulaşılamayacağını, aksine savaş çıkacağını söyledi.
Başbakan Paşinyan, Devlet Radyosu'nun "Güvenlik Ortamı" programında açıklamalarda bulundu.
Paşinyan açıklamasında, "Bildirge nedir? Bildirge, bağımsız bir devlet kurma sürecini başlatmamızla ilgili. Üç dönüm noktası belirliyoruz, biri tarihi adalet, diğeri Ermeni halkının arzuları ve üçüncüsü Karabağ ile Ermenistan'ın yeniden birleşme kararı. Biz hep Azerbaycan açısından bakıyoruz ama neden diğer komşularımızın bunu nasıl algıladığına bakmıyoruz? Tarihsel adaleti yeniden tesis edecek bir devlet yaratmamızı nasıl algılıyorlar? Tarihsel adaleti yeniden tesis etmek ne anlama geliyor?" ifadelerini kullandı.
Ermenistan'da Azerbaycan ve Türkiye'nin konuları nasıl algıladığının düşünüldüğünü, Gürcistan'ın nasıl algıladığı sorusunun hiç sorulmadığını ifade eden Paşinyan, "Neden kendimize şu soruyu sormuyoruz? Gürcistan'ın neden Ermenistan'la değil de Azerbaycan ve Türkiye ile derin savunma ilişkileri var? Bunun devletimizin temeline koyduğumuz mesajlarla bir ilgisi olabilir mi?" şeklinde konuştu.
Paşinyan, kendilerine yönelik anayasa ile bağımsızlık bildirgesinin değerlendirilmesine ilişkin kararın Azerbaycan'ın talepleri doğrultusunda alındığı eleştirilerine de değinerek, bildirgenin yeniden değerlendirilmesinin gerektiğini, devlet politikasının Karabağ'ın yeniden Ermenistan'la birleştirilmesi doğrultusunda yürütülmesi halinde asla barışın tesis edilemeyeceğini, üstelik bunun savaşa yol açacağını dile getirdi.
Ekonomik büyümenin iyi seviyede olduğunu belirten Paşinyan, Ermenistan'ın ordunun dönüşümü için çok ciddi kaynaklar harcadığını vurguladı.
Ermenistan Başbakanı, konuşmasının devamında şunları kaydetti:
"Yani diyelim ki artık orduyu güçlendiriyoruz, gidelim bildirgemizin hükümlerini uygulayalım. Bunu dersek ne anlama gelir? Bu, (bildirgede) en azından onlarla aramızda bir sorun olduğunu ilan ettiğimiz için komşularımızın bizi yok etmek için ittifak yapacakları anlamına gelir. Benim bu söylemimin (bildirgenin değiştirilmesi) halk arasında gelişmesi ve algılanması Ermenistan'ı güçlendirir mi yoksa zayıflatır mı? Kesinlikle Ermenistan güçlenecektir, çünkü bu söyleme güvenip bunu uzun vadeli bir strateji olarak seçersek ya silah temininde sorunumuz olmaz, ya da çok az sorunumuz olur veya silah ithal ettiğimizde çok az sorunumuz olur, çünkü herkes bu silahları kendileri için almadığımızı anlar."
Ermenistan'da, bir kısmı samimi, objektif, bir kısmı da bu içeriğin algılanmasını istemeyen güçlerin var olduğunu söyleyen Paşinyan, yönetimin yaptığı her işin Azerbaycan'ın talebiyle olduğunu iddia eden bir kesim bulunduğunu aktardı.
Başbakan Paşinyan, Ermenistan'ın kendisini savunması gerektiğini ancak öncelikle kendisine yönelik saldırıların sebebinin ne olduğunu anlaması gerektiğinin altını çizdi.
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