Ermenistan-Hindistan Savunma İşbirliği Genişliyor

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Ermenistan 2022'den bu yana silah satın aldığı Hindistan'la savunma alanındaki mevcut işbirliğini genişletmek ve yeni silah tedarikleri için görüşmelere devam ediyor.

AA muhabiri, Ermenistan'ın son dönemde Hindistan'la yaptığı askeri işbirliğine yönelik temaslarını ve 2. Karabağ Savaşı sonrasında tedarik ettiği silahlara dair bilgileri derledi.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, beraberindeki heyetle, 10-14 Şubat'ta Hindistan'da düzenlenen Aero India 2025 hava gösterisine katıldı. Etkinlik süresince iki ülke savunma bakanlıkları ve savunma sanayii yetkilileri arasında temaslar gerçekleştirildi.

Papikyan, 10 Şubat'ta Hindistan Genelkurmay Başkanı General Anil Chauhan'la, 11 Şubat'ta da Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile görüştü.

İki ülke savunma bakanlarının görüşmesinin ardından bakanlık yetkilileri ve askerlerin katıldığı bir toplantı yapıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, söz konusu toplantının, savunma alanındaki işbirliğinin genişletilmesine yönelik olduğunu duyurdu.

Öte yandan, 12 Şubat'ta da Savunma Sanayi Komitesi Başkanı Aram Civanyan ile Savunma Bakan Yardımcısı Karen Brutyan başkanlığındaki heyet ve Hindistan Savunma Araştırma ile Geliştirme Teşkilatı (DRDO) Başkanı Dr. Samir V. Kamat başkanlığındaki heyet arasında bir toplantı yapıldı.

Ermenistan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, askeri-teknoloji alanında her iki kuruluş arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlandığı kaydedildi.

Söz konusu gelişme, iki ülkenin bazı silah ve askeri teçhizatı ortak üretmesi veya yeni silahların tedariki ihtimalini gündeme getiriyor.

Bakan Papikyan, gösteri kapsamında katıldığı etkinliklerde, Hindistan'la Ermenistan arasında son dönemde gelişen ve genişleyen askeri işbirliğinin "savunma amaçlı" olduğunu, "bölgesel güvenliği, barışı ve istikrarı teşvik etmeyi de amaçladığını" savunsa da her türde silahın, saldırı maksadıyla da kullanılmasının mümkün olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

Ermenistan çoğunlukla nispeten ucuz, elindekilerle uyumlu Hindistan silahlarını tercih ediyor

Ermenistan, ağır yenilgiye uğradığı 2. Karabağ Savaşı sonrasında kaybettiği silahları ikame etmek, mevcut silah envanterini yenilemek ve silahlı kuvvetlerini modern ordular düzeyine getirmek amacıyla Hindistan ve Fransa'dan silah aldı. Bunun yanı sıra ABD, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Güney Kore ve Çin gibi ülkelerle savunma alanında işbirliğine başladı.

Hindistan ile Ermenistan arasındaki savunma alanındaki işbirliğinin, 2020'de imzalanan yaklaşık 2 milyar dolarlık savunma anlaşmalarıyla başladığı biliniyor.

Ermenistan'ın Hindistan'ı tercih etmesindeki en önemli sebep, Hindistan'ın Rusya'dan aldığı silahları geliştirerek kullanması ve bu tür silahların Ermenistan'ın elinde bulunan silah sistemleriyle uyumlu olması.

Papikyan'ın da çeşitli vesilelerle açıkladığı gibi Hindistan, Ermenistan'ın silah ve mühimmat satın aldığı tek ülke değil, hatta silah ithalatında ilk sırada Rusya bulunuyordu. Ancak hem nitelik hem de kapsam açısından bakıldığında nispeten ucuz ve maliyet etkin silahlar üreten Hindistan'ın en üst sıradaki Rusya'nın yerini almaya başladığı görülüyor.

Bu bağlamda, Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, 18 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, daha önce yüzde 96'ya ulaşan Rusya'ya askeri bağımlılığın yüzde 10'lara düştüğünü vurguladı.

Ermenistan Hindistan'dan en fazla silah ithal eden ülke

Ermenistan, iki ülke savunma bakanlıkları arasında 15 Mayıs 2024'te imzalanan 2024-2025 İşbirliği Planı'yla da teyit edilen 600 milyon dolarlık silah siparişiyle Hindistan'ın bir numaralı silah ithalatçısı oldu.

Ermenistan yönetimi Hindistan'la, çeşitli nitelikte toplar, füze sistemleri, mobil radarlar gibi ağır silah, çelik yelek, gece görüş cihazları gibi piyade teçhizatı, İHA'lara karşı kullanılan sistemler ile çeşitli türde mühimmat tedariki için anlaşmalar imzaladı.

Hindistan'dan daha çok top ve hava savunma silahları alınıyor

Erivan yönetimi, Eylül 2022'de Hindistan'dan yaklaşık 245 milyon dolar değerinde Pinaka çok namlulu roketatarlar, Rus patentiyle üretilen "Konkurs" tanksavar füze sistemleri ile çeşitli türde mühimmat sipariş etti.

Bunu yaklaşık 720 milyon dolar değerinde 15 adet "Akash 1S" siparişi takip etti. Ermenistan, bu siparişle "Akash" (Gökyüzü) hava savunma füze sisteminin geliştirilmiş versiyonu olan "Akash 1S"lerin ilk yurt dışı alıcısı oldu.

Hintli Bharat Electronics Limited (BEL), Erivan'a ilk "Akash 1S" hava savunma füze bataryasını, Kasım 2024'te teslim etti.

Aynı sipariş paketinde, 40 milyon dolarlık 4 adet Swathi silah tespit radar sistemi de yer aldı.

Swathi silah tespit radar sistemi, düşmanın top, roket ve havan atışı yapılan koordinatlarını tespit edebiliyor. Tespit edilen düşman ateş destek vasıtalarının yerleri, karşı ateş açılması için topçu birliklerine iletiliyor.

Ermenistan, bu siparişlere ek olarak, Mart 2023'te, Hint Kalyani Strategic Systems tarafından geliştirilen ve özellikle dağlık bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanan taktik tekerlekli araca monteli 155 milimetre/39 MArG obüs sistemi sipariş etti.

İki ülke arasında, 2022'de imzalanan, 90 adet geliştirilmiş çekili topçu sistemi (ATAGS) tedarik anlaşması gereği, ilk parti 6 adet 155 milimetrelik obüs, Erivan'a Ağustos 2023'te teslim edildi.

Atış testlerinin başarılı geçmesi üzerine, kalan 84 adet obüsün tedarik süreci Mart 2024'te başladı.

Öte yandan, Ermenistan Hükümeti'nin, daha fazla ATAGS siparişi vermek üzere Hindistan'la görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

Zen Anti-dron sistem tedariki

Ermenistan, Kasım 2023'te, Hint firması Zen Anti-Drone System'dan (ZADS) 41 milyon dolar değerinde, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemleri siparişi verdi.

ZADS, Ekim 2023'te Ermenistan'da tedarik faaliyetlerinin kolaylaştırılması amacıyla büro açma kararı aldı.

Zen Technologies'in antidron sistemleri İHA'ları tespit edebiliyor, hangi maksatla kullanıldıklarını belirleyebiliyor ayrıca dron ile merkez arasındaki iletişimi karıştırarak etkisiz hale getirebiliyor.

Su-30SM savaş uçaklarının modernizasyonu ve Astra BVR füzeleri

Ermenistan, envanterindeki 4 adet Su-30SM (NATO adı Flanker) av bombardıman uçaklarını, özellikle modern uçuş ve silah sistemleri konusunda çalışan "Hindustan Aeronautics Limited" şirketi yardımıyla modernize etmeyi planlıyor. Bu konudaki görüşmeler 2024'ün son çeyreğinde yapıldı.

Hindistan desteğiyle Su-30SM'lerin radar sistem modernizasyonu ile elektronik harp sistemlerinde iyileştirmeler düşünülüyor.

Ayrıca, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO) tarafından geliştirilen yeni nesil Astra BVR (görüş ötesi menzilli) havadan havaya füze tedariki de öngörülüyor.

Kasım 2024'te de basında, Ermenistan'ın Hindistan'la, Hindustan Aeronautics Limited (HAL) yapımı Dornier Do-228 tedariki için görüşmeler yürüttüğü bilgisi yer aldı.

Dornier Do-228'ler kısa menzilli hava taşımacılığının yanı sıra keşif ve gözetleme görevlerinde de kullanılabiliyor.

Dornier 228, gelişmiş gözetleme radarı, elektronik istihbarat (ELINT) teçhizatı, optik sensörler ve geniş alan bilgisayar ağlarına bağlanabilmesini sağlayan modern ekipmanlar taşıyor ancak Ermenistan'ın bu imkanların hangisine sahip olacağı henüz bilinmiyor.