Ermenistan-Türkiye İlişkileri Normalleşiyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile diyaloğun devam ettiğini ve doğrudan ticaretin başladığını belirterek, "Yakın gelecekte tam normalleşmenin sağlanacağına dair güvenimi ifade etmek istiyorum." dedi.

Ermenistan'ın resmi ajansı Armenpress'in haberine göre Mirzoyan, 2025 yılı bütçesine ilişkin mecliste düzenlenen toplantıda Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.

Mirzoyan, "Türkiye ile diyaloğumuz devam etti. Gümrü-Kars demir yolunun yeniden açılmasına yönelik kurulan çalışma grubunun toplantıları ve başka görüşmeler gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

"Beklentim ve kanaatim, çok yakın bir gelecekte Türkiye ile ilişkilerimizin tam normalleşmesinde somut ilerleme kaydedeceğimiz yönündedir." ifadesini kullanan Mirzoyan, "Yakın gelecekte tam normalleşmenin sağlanacağına dair güvenimi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Mirzoyan, "Şu anda Ermenistan ile Türkiye arasında gümrük açısından doğrudan ticaret var. Coğrafi olarak işlemler halen üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleşse de ticari ilişkiler sürüyor." dedi.???????

Ermenistan'daki parlamento seçiminde zaferini ilan eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladıklarını belirterek, "Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye ile normalleşme

Paşinyan döneminde, Türkiye ile atılan adımlar dikkatleri çekti.

2021'de Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilirken Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Ermenistan tarafında özel temsilci olarak atandı.

Kılıç ile Rubinyan, Ocak 2022'de Moskova'da bir araya geldi, Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkilerin tam normalleşmesini hedefleyen müzakereleri ön şart olmadan sürdürme konusunda mutabık kalındı. Bu süreç uluslararası camia tarafından olumlu karşılandı.

Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşlar, 2 Şubat 2022'de yeniden başladı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçak Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na indi.

1 Ocak 2023'ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti mümkün hale geldi.

Ermenistan'ın resmi kurumlarına ait internet siteleri hariç, Türkiye'den kullanıcıların Ermenistan'daki internet sitelerine erişiminin önündeki engel de kaldırıldı.

Taraflar görüşmelere devam ederken sürece ilişkin pozitif mesajlar verilmeye devam edildi. Ermenistan, 2024'te Türkiye sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nın Ermenistan tarafının (Margara Sınır Kapısı) tamamen yenilenerek hizmete hazır hale getirildiğini açıkladı.

Tarafların 2025 sonunda aldığı kararla Türkiye ve Ermenistan'ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 itibarıyla ücretsiz olarak e-vize alabilir hale geldi, vize kolaylığı sağlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Paşinyan'ın 4 Mayıs'ta yaptığı görüşmeler sonucunda bir ayağı Türkiye, diğer ayağı Ermenistan'da olan Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonuna ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığı, iki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının "Ermenistan/Türkiye" şeklinde yazılabilmesi mümkün hale geldi.

Paşinyan, mayısta yaptığı açıklamada, "Azerbaycan demir yolu gibi Ahılkelek-Kars demir yolunun da Ermenistan'ın ihracatı ve ithalatına açıldığını" duyurdu.