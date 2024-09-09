Karabağ'da Ermeni Yönetimi Kaldı mı?

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Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, artık Karabağ'da Ermeni bir yönetim ve yönetici bulunmadığını, kendisi için de "Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı" diye bir ünvanın mevcut olmadığını söyledi.

Ermenistan Ulusal Meclisinin YouTube sayfasında yayımlanan olağan toplantısında konuşan Simonyan, bir milletvekilinin, eski Ermeni işgal rejiminin sözde yöneticileriyle neden görüşmediğini sorması üzerine, artık böyle bir yönetim ve yöneticilerin olmadığını, "Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı" diye bir terimin geçerli olmadığını belirtti.

Simonyan, bir milletvekilinin, Karabağ konusunda karar verme yetkisinin bulunmadığını, Ermenistan'da bulunan eski işgal rejiminin sözde yöneticileriyle toplantı yapılması gerektiğini iddia etmesine karşı da Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde "Dağlık Karabağ Parlamentosu" ve yetkili görevlilerinin bulunmadığını ifade etti.

Alen Simonyan, "Ermenistan-Artsakh (Karabağ) Parlamentolar Arası Komisyonu'nun" da artık işlevini yitirdiğini, lağvedilmesi gerektiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasal süreç başlatmak için uygun yasal yetkili kurumlar gerekir. Böyle kurumlar yok. Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti, kendi kendini, resmi görevlilerinin kararlarıyla feshetti. Hukuki ilişkiler ve genel anlamda karşılıklı ilişkiler için iki taraf gerekir. Ben Ermenistan vatandaşı olmayan kişilere toplantı daveti yapamam. Sadece Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olan bazı kişileri kabul ederim ve uygun zamanda görüşürüm, benim görevim bu. Ben bu konuda hukuki bir tartışmaya girmek istemiyorum. Fakat ben artık bu formatın, Dağlık Karabağ yönetimi tarafından kabul edilen karar sonucunda şu anda mevcut olmadığını düşünüyorum."

Ne olmuştu?

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi, 28 Eylül 2023'te kendini feshettiğini duyurmuştu.

İşgal rejiminin sözde yöneticisi Samvel Şahramanyan, bölgedeki mevcut zorlu siyasi ve askeri duruma bağlı olarak bir kararname imzaladığını bildirmişti.

Kararnamede, "1 Ocak 2024 tarihine kadar kendi bakanlıklarına bağlı tüm devlet kurum ve kuruluşları feshedilir ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin (Artsakh) varlığı sona erer." ifadesi yer almıştı.