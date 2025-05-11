Erol Eğrek İçin Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erol Eğrek İçin Protesto

Geniş Video İzle

İşçi Erol Eğrek'in ölümünü protesto eden gruplar, Çalık Holding önünde toplandı ve açıklama yaptı.

11.05.2025 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEM Parti, EHP, EMEP, KESK ve TİP üyeleri, işçi Erol Eğrek'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla Çalık Holding'in Ankara Temsilciliği önünde bir araya geldi. Yapılan ortak açıklamada, "Her yıl iş cinayetlerinde onlarca işçinin katledildiği yetmezmiş gibi, asgari ücretle yaşam savaşı vermek, sendikanın engellenmesi, sosyal hakların yok edilmesi yetmezmiş gibi, şimdi de emeğinin karşılığını isteyen işçinin karşısına adına 'koruma' dedikleri canileri çıkaranlar, Erol Eğrek'i de bu hayattan kopardı. Sermayenin çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen Saray iktidarının yarattığı düzen, bu katliamın baş sorumlusudur" denildi.

DEM Parti, Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul'da Çalık Holding binasında güvenlik görevlileri tarafından darbedildikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçi Erol Eğrek için Çalık Holding Ankara Temsilciliği önünde basın açıklaması yaptı.

Grup, "Katil Çalık Holding, Erol Eğrek'in hesabını verecek", "Erol Eğrek'in katili sermaye hükümeti", "Çalık Holding hesap verecek" yazılı pankartlar taşıdı. Grup ayrıca, "Gün gelecek devran dönecek, sermaye halka hesap verecek", "Sermaye düzeni ölüm saçıyor", "Sermayeden hesabı emekçiler soracak" sloganları attı.

"Bu koca koca holdingin sahiplerine, yıllarca sömürdüğü işçilerin hakkını vermek zor geldi"

Grup adına yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki gün önce öğle saatlerinde Çalık Holding önünde, Çalık Holding güvenlikleri eliyle acımasız bir cinayet yaşandı. AKP ve MHP iktidarının emeği yok sayan, her fırsatta sermayenin yanında saf tuttuğu ve tüm gücüyle müteahhitleri, patronları, holdingleri koruduğu emek düşmanı politikaları bir canımızı daha aldı.

Ahmet Çalık'ın Yürütme Kurulu Başkanlığını yaptığı Çalık Holding, Türkmenistan'da yıllarca sigortasız çalıştırdığı 180 işçinin hakkını vermemek için öldürmeyi bile göze alabileceğini gösterdi. Emeğinin hakkını almak için mücadele eden bir işçiydi Erol Eğrek. Alacakları için yasal yollarla mücadele etti, hizmet tespit ve alacak davalarını kazandı. Ama bir türlü hakkı ona verilmedi. Bu koca koca holdingin sahiplerine, yıllarca sömürdüğü işçilerin hakkını vermek zor geldi.

"Bu katliamın baş sorumlusu Saray iktidarıdır"

Her yıl iş cinayetlerinde onlarca işçinin katledildiği yetmezmiş gibi, asgari ücretle yaşam savaşı vermek, sendikanın engellenmesi, sosyal hakların yok edilmesi yetmezmiş gibi, şimdi de emeğinin karşılığını isteyen işçinin karşısına adına 'koruma' dedikleri canileri çıkaranlar, Erol Eğrek'i de bu hayattan kopardı. Sermayenin çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen Saray iktidarının yarattığı düzen, bu katliamın baş sorumlusudur.

Çünkü bu koca holdingin sahibi, siyanür sızıntılarına rağmen maden çalıştırıyorken de kollanıyordu. Erzincan İliç'te 9 işçinin ölümüne yol açan iş cinayetinin ortağıyken de kollanıyordu. Offshore şirketlerle yurt dışına bu ülkenin parasını kaçırma iddiaları doğru dürüst soruşturulmadan, 209 milyon vergi borcu silinen Çalık Holding hep kollanmaya alışmıştı. İşçi alacaklarını ödemediği için mahkemenin haciz kararını bir günde kaldırtan Ahmet Çalık, kollanmadan yapamaz.

Bu ülkenin topraklarını sömüren, doğasını sömüren, işçisini sömüren ama doğru dürüst vergi bile vermeyen bu açgözlü şirketler, bu ülkeye karşı suç işlemektedir. Bu yetmediği gibi Çalık Holding'in güvenlikleri, silahsız bırakılmış Erol Eğrek'e kameralar önünde canını alacak kadar şiddet uygulayarak suçlarına yeni suçlar eklemektedir.

"Bu ülkeyi ne beşli çetelere, ne patronlara bırakırız"

Bu şirketin duvarlarında, reklamlarında, ofislerinde, koltuklarında, makamlarında kan var. Çalık Holding'in zehirlediği, sömürdüğü, üzerine düşen vergisini ödemediği ve hatta canını bile aldığı Türkiye işçi sınıfına karşı işlediği bütün suçların hesabı sorulmadan bize bir gün rahat uyku

yok.

Bizler, ülkenin tüm kaynaklarını patronlara ve sermayeye peşkeş çeken, Anayasal hakları hiçe sayan, koruma dedikleri mafyatik, karanlık odakları işçinin karşısına diken, emekçiye şiddet uygulamaktan bile en ufak tereddüt duymayan holdinglerin yılmaz savunucusu Saray rejiminin bu saltanatına son vereceğiz. Bu ülkeyi ne 5'li çetelere ne patronlara ne mafyaya ne de ülke kaynaklarına göz dikenlere bırakırız.

Sözlerimizi Erol Eğrek'in birçok yerde olduğu gibi sosyal medyada da sesini duyurmaya çalışırken söylediği şu sözlerle bitirelim: 'Haklarımı vermedikleri gibi bir de üste çıkıyorlar. Allah gözlerini doyursun, karınları doymayanların. Elbet hesap verirler bir gün.'"

Kaynak: ANKA

Çalık Holding, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Ekonomi, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erol Eğrek İçin Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de doğal gaz patlaması: 4 yaralı İzmir'de doğal gaz patlaması: 4 yaralı
Putin’in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski’nin önemli bir şartı var Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var
Vale klasik araçla kaza yaptı, sahibi sadece bakakaldı Vale klasik araçla kaza yaptı, sahibi sadece bakakaldı
Hülya Avşar sordu, Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu Hülya Avşar sordu, Güzide Duran gözyaşlarına boğuldu
Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için dövdü
Tuğçe Tayfur’dan imalı Anneler Günü mesajı Tuğçe Tayfur'dan imalı Anneler Günü mesajı
8’inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu 8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

07:57
Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi PKK ne zaman silah bırakacak
Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi! PKK ne zaman silah bırakacak?
07:40
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
00:32
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
14:33
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
14:28
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
13:20
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
13:19
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
13:00
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
12:51
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 08:47:15. #7.13#
SON DAKİKA: Erol Eğrek İçin Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.