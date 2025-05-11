Erol Eğrek İçin Protesto

(ANKARA) - DEM Parti, EHP, EMEP, KESK ve TİP üyeleri, işçi Erol Eğrek'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla Çalık Holding'in Ankara Temsilciliği önünde bir araya geldi. Yapılan ortak açıklamada, "Her yıl iş cinayetlerinde onlarca işçinin katledildiği yetmezmiş gibi, asgari ücretle yaşam savaşı vermek, sendikanın engellenmesi, sosyal hakların yok edilmesi yetmezmiş gibi, şimdi de emeğinin karşılığını isteyen işçinin karşısına adına 'koruma' dedikleri canileri çıkaranlar, Erol Eğrek'i de bu hayattan kopardı. Sermayenin çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen Saray iktidarının yarattığı düzen, bu katliamın baş sorumlusudur" denildi.

DEM Parti, Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP), İstanbul'da Çalık Holding binasında güvenlik görevlileri tarafından darbedildikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçi Erol Eğrek için Çalık Holding Ankara Temsilciliği önünde basın açıklaması yaptı.

Grup, "Katil Çalık Holding, Erol Eğrek'in hesabını verecek", "Erol Eğrek'in katili sermaye hükümeti", "Çalık Holding hesap verecek" yazılı pankartlar taşıdı. Grup ayrıca, "Gün gelecek devran dönecek, sermaye halka hesap verecek", "Sermaye düzeni ölüm saçıyor", "Sermayeden hesabı emekçiler soracak" sloganları attı.

"Bu koca koca holdingin sahiplerine, yıllarca sömürdüğü işçilerin hakkını vermek zor geldi"

Grup adına yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki gün önce öğle saatlerinde Çalık Holding önünde, Çalık Holding güvenlikleri eliyle acımasız bir cinayet yaşandı. AKP ve MHP iktidarının emeği yok sayan, her fırsatta sermayenin yanında saf tuttuğu ve tüm gücüyle müteahhitleri, patronları, holdingleri koruduğu emek düşmanı politikaları bir canımızı daha aldı.

Ahmet Çalık'ın Yürütme Kurulu Başkanlığını yaptığı Çalık Holding, Türkmenistan'da yıllarca sigortasız çalıştırdığı 180 işçinin hakkını vermemek için öldürmeyi bile göze alabileceğini gösterdi. Emeğinin hakkını almak için mücadele eden bir işçiydi Erol Eğrek. Alacakları için yasal yollarla mücadele etti, hizmet tespit ve alacak davalarını kazandı. Ama bir türlü hakkı ona verilmedi. Bu koca koca holdingin sahiplerine, yıllarca sömürdüğü işçilerin hakkını vermek zor geldi.

"Bu katliamın baş sorumlusu Saray iktidarıdır"

Her yıl iş cinayetlerinde onlarca işçinin katledildiği yetmezmiş gibi, asgari ücretle yaşam savaşı vermek, sendikanın engellenmesi, sosyal hakların yok edilmesi yetmezmiş gibi, şimdi de emeğinin karşılığını isteyen işçinin karşısına adına 'koruma' dedikleri canileri çıkaranlar, Erol Eğrek'i de bu hayattan kopardı. Sermayenin çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen Saray iktidarının yarattığı düzen, bu katliamın baş sorumlusudur.

Çünkü bu koca holdingin sahibi, siyanür sızıntılarına rağmen maden çalıştırıyorken de kollanıyordu. Erzincan İliç'te 9 işçinin ölümüne yol açan iş cinayetinin ortağıyken de kollanıyordu. Offshore şirketlerle yurt dışına bu ülkenin parasını kaçırma iddiaları doğru dürüst soruşturulmadan, 209 milyon vergi borcu silinen Çalık Holding hep kollanmaya alışmıştı. İşçi alacaklarını ödemediği için mahkemenin haciz kararını bir günde kaldırtan Ahmet Çalık, kollanmadan yapamaz.

Bu ülkenin topraklarını sömüren, doğasını sömüren, işçisini sömüren ama doğru dürüst vergi bile vermeyen bu açgözlü şirketler, bu ülkeye karşı suç işlemektedir. Bu yetmediği gibi Çalık Holding'in güvenlikleri, silahsız bırakılmış Erol Eğrek'e kameralar önünde canını alacak kadar şiddet uygulayarak suçlarına yeni suçlar eklemektedir.

"Bu ülkeyi ne beşli çetelere, ne patronlara bırakırız"

Bu şirketin duvarlarında, reklamlarında, ofislerinde, koltuklarında, makamlarında kan var. Çalık Holding'in zehirlediği, sömürdüğü, üzerine düşen vergisini ödemediği ve hatta canını bile aldığı Türkiye işçi sınıfına karşı işlediği bütün suçların hesabı sorulmadan bize bir gün rahat uyku

yok.

Bizler, ülkenin tüm kaynaklarını patronlara ve sermayeye peşkeş çeken, Anayasal hakları hiçe sayan, koruma dedikleri mafyatik, karanlık odakları işçinin karşısına diken, emekçiye şiddet uygulamaktan bile en ufak tereddüt duymayan holdinglerin yılmaz savunucusu Saray rejiminin bu saltanatına son vereceğiz. Bu ülkeyi ne 5'li çetelere ne patronlara ne mafyaya ne de ülke kaynaklarına göz dikenlere bırakırız.

Sözlerimizi Erol Eğrek'in birçok yerde olduğu gibi sosyal medyada da sesini duyurmaya çalışırken söylediği şu sözlerle bitirelim: 'Haklarımı vermedikleri gibi bir de üste çıkıyorlar. Allah gözlerini doyursun, karınları doymayanların. Elbet hesap verirler bir gün.'"