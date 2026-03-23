Erol Köse'nin Ölümüne Soruşturma

Yapımcı Erol Köse'nin yüksekten düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol Köse'nin Sarıyer'deki bir sitenin 16. katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, tahkikat ve otopsi işlemleriyle Köse'nin ölüm nedeni belirlenecek.
