Ertuğrul Gazi, Söğüt'te 745. kez düzenlenen Yörük Şenlikleri'yle anılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ertuğrul Gazi, Söğüt'te 745. kez düzenlenen Yörük Şenlikleri'yle anılıyor

Ertuğrul Gazi, Söğüt\'te 745. kez düzenlenen Yörük Şenlikleri\'yle anılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesi yakınında 745'incisi düzenlenen anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında anılıyor. Pazar günü sona erecek etkinliklerde türbe ziyareti, mehteran gösterisi, güreş ve cirit müsabakaları ile şifalı pilav ikramı yer alıyor.

ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi, bu yıl 745'incisi gerçekleştirilen "Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamında, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesinin yakınında düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

Tarihi kaynaklara göre, 1189-1281 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Ertuğrul Gazi'ye, Sivas civarındaki Moğol ordusu ile savaşında Selçuklulara yardım etmesi ve zaferdeki katkısı nedeniyle Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad tarafından Ankara civarındaki Karacadağ bölgesi "ikta" olarak verildi.

Aşiretiyle 1230'larda Bilecik'in Söğüt ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi sınırları içinde kalan bölgeye yerleşen Ertuğrul Gazi, çevresindeki beylik ve devletlerin durumları ile siyasi koşullarını iyi değerlendirmesi, komşularıyla iyi geçinerek aşiret ve tebaasını rahat ve huzur içinde yaşatmasıyla öne çıktı.

Söğüt'ten cihan devletine giden yolun banisi olan Ertuğrul Gazi, asırlardır eylül ayının ikinci haftasında törenlerle anılıyor.

Bu kapsamda 745'incisi düzenlenen ve türbesinin ziyaret edilmesi, Türk Büyükleri Anıtı'na çelenk bırakılması, halk oyunu gösterileri ve "şifalı pilav" için kurban kesilmesiyle başlayan Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, 13 Eylül Pazar günü sona erecek.

Ertuğrulgazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'nin düzenlenmesi, cuma namazı, sergi açılışı ve Darüleytam'da (Yetimler Yurdu) tarih sohbetiyle devam edecek ilk gün programı, Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle tamamlanacak.

Organizasyon, yarın Hükümet Konağı önünde Yörüklerin karşılanması, protokol konuşmaları, halk oyunları ile Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösterileri ve türbeye yürüyüşle devam edecek.

Karakucak güreşleri, cirit müsabakaları ve okçuluk gösterileri yapılacak, akşam Jandarma Genel Komutanlığı Bando Ekibi ile sanatçı Buray konser verecek.

Şenlikler, pazar günü protokol üyelerinin karşılanması, türbe ziyareti, halk oyunları ve jandarma ekiplerinin gösterilerinin ardından "şifalı pilav" ikramıyla sona erecek.

"Osman Gazi'ye hazır bir beylik ve vatan olmuş bir toprak bıraktı"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Refik Arıkan, AA muhabirine, Ertuğrul Gazi'nin vefatıyla Söğüt'te Türk tarihinin yeniden yazılmaya başladığını söyledi.

Ertuğrul Gazi'nin ölümüyle oğlu Osman Gazi'nin bey olduğunu, sonraki süreçte beyliğin hızla büyüyerek önce devlete sonra da imparatorluğa dönüştüğünü anlatan Arıkan, şöyle konuştu:

"Ertuğrul Gazi öldüğünde, oğlu Osman Gazi'ye hazır bir beylik ve vatan olmuş bir toprak bıraktı. Osman Gazi, o mirasın üzerinde hareket ederek önce fetihlere başlayacak, Bilecik ve çevresini alacak, ardından Bursa ve İznik'e sirayet edecek ve sonrasında da Osmanlı Devleti, Balkanlar'a geçişle bir imparatorluk haline gelecekti."

Arıkan, Kayı Boyu'nun 1230'lu yıllarda, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak yıllarını yaşadığı dönemde uç bölgesine yerleştirildiğini dile getirdi.

Bu süreçte Söğüt ve Domaniç'in yurtluk olarak Ertuğrul Gazi'ye verildiğini belirten Arıkan, "Ertuğrul Gazi, burada iktidar sürdüğü yaklaşık 50 yıllık süre zarfında hem çevresindeki Türk beylikleriyle hem de yanı başındaki Bizans tekfurluklarıyla iyi ilişkiler yürüttü. Biz, buna 'müdara siyaseti' diyoruz." dedi.

Arıkan, Ertuğrul Gazi'nin yürüttüğü müdara siyaseti sayesinde siyasi ilişkilerin sakin kaldığını, bu sakinliğin de Söğüt ve Domaniç ile çevresinin yurt edinilmesine vesile olduğunu ifade etti.

Böylece Ertuğrul Gazi'nin Osmanlı Devleti'nin banisi konumuna geldiğini anlatan Arıkan, "Böylece bu topraklar, 'kuruluşun' toprağı oldu. Zaten 'Bilecik, kuruluş ve kurtuluşun merkezidir.' diyoruz. İşte o kuruluşu tanımlayanlar, Söğüt'te yatan Ertuğrul Gazi ile Bilecik'te yatan Şeyh Edebali'dir ve buranın en büyük değerleridir." diye konuştu.

Arıkan, Bilecik'in her ne kadar nüfus ve yüz ölçümü bakımından küçük olsa da geçmişte üstlendiği rolle Türkiye'nin sayılı şehirleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Osmanlı Devleti, Ertuğrul Gazi, Etkinlikler, Osman Gazi, Domaniç, Osmanlı, Bilecik, Kültür, Güncel, Ankara, Söğüt, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ertuğrul Gazi, Söğüt'te 745. kez düzenlenen Yörük Şenlikleri'yle anılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki evladını hayattan koparıp pişkince “Bizim de hayatımız söndü“ dediler İki evladını hayattan koparıp pişkince "Bizim de hayatımız söndü" dediler
Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Emine Erdoğan’dan ’Mapa-Şamandıra Sistemi’ paylaşımı Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı
Yemen’de savaşın seyrini değiştiren görüntüler Yüzlerce asker teslim oldu Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu
Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber OGM son durumu açıkladı Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Lise öğretmeniyle evlenen kadın Düştüğü not bomba Lise öğretmeniyle evlenen kadın! Düştüğü not bomba

12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:22
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 12:55:24. #7.12#
SON DAKİKA: Ertuğrul Gazi, Söğüt'te 745. kez düzenlenen Yörük Şenlikleri'yle anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement