ERÜ Araştırma Dekanlığı, akademisyenlere TÜBİTAK proje süreçlerini toplantıda anlattı - Son Dakika
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ERÜ Araştırma Dekanlığı, akademisyenlere TÜBİTAK proje süreçlerini toplantıda anlattı

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ERÜ Araştırma Dekanlığı, akademisyenlere TÜBİTAK proje süreçlerini toplantıda anlattı
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ERÜ Araştırma Dekanlığı, akademisyenlere TÜBİTAK destek programları ve proje yazma süreçlerini anlatmak için Sabancı Kültür Sitesi'nde 'Fikrini TÜBİTAK'a Taşı' toplantısı düzenledi. Toplantıya Fatih Altun ve Gökmen Zararsız katıldı, Aykut Gram bilgi verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Araştırma Dekanlığı tarafından araştırmacılara yönelik TÜBİTAK'a destek programları, proje yazma süreçleri konusunda bilgilendirmek amacıyla "Fikrini TÜBİTAK'a Taşı" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız ile akademisyenler katıldı.

Toplantıda konuşan Altun, araştırmacılarla vakit geçirmenin ERÜ'nün hedeflerini ortaya koymak açısından önemli olduğunu belirtti.

Araştırma süreçlerinde ERÜ'nün en büyük avantajının birlik ve beraberlik olduğuna dikkati çeken Altun, araştırmacılara projelerinde her zaman destek olmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.

Zararsız ise araştırma üniversitesi olarak projelerle birlikte yayınlar, patentler ve birçok girişimcilik faaliyetleri ile ilgili odak çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından Araştırma Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aykut Gram tarafından katılımcılara TÜBİTAK'a destek programları, proje yazma süreçleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
ErciyesTübitakEğitimGüncelSon Dakika

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