 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ERÜ'de Türkiye Yüzyılı'nda Güvenli ve Yeşil Yapılar Paneli Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

ERÜ'de Türkiye Yüzyılı'nda Güvenli ve Yeşil Yapılar Paneli Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda Güvenli ve Yeşil Yapılar' panelinde, deprem önlemleri ve güvenli yapılar konuşuldu. Panelde, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner'in yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkililer de yer aldı.

ERÜ\'de Türkiye Yüzyılı\'nda Güvenli ve Yeşil Yapılar Paneli Düzenlendi
22.12.2023 - 12:15,
Abone Ol

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesinde " Türkiye Yüzyılı'nda Güvenli ve Yeşil Yapılar" paneli düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, panelin açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Mühendislik Fakültesinin ERÜ'nün araştırma üniversitesi olmasında lokomotif rol üstlendiğini ifade etti.

6 Şubat'ta yaşanan depremlere değinen Altun, ne zaman deprem olacağı kaygısıyla yaşamak yerine önlem alarak rahat edilebileceğini belirtti.

Fakülte hakkında bilgi veren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner ise "Gelecek yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyorsak Türkiye Yüzyılı'nda sanayi ve teknolojik gelişmelerin yanında, belki hepsinden önce güvenli yapılar inşa edilmesi gerektiği aşikardır." ifadesini kullandı.

Panele, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanı Esra Turan Tombak katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İklim Değişikliği, Türkiye Yüzyılı, Erciyes, Deprem, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERÜ'de Türkiye Yüzyılı'nda Güvenli ve Yeşil Yapılar Paneli Düzenlendi - Son Dakika


11:40
İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36
Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29
Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29
Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22
Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada
11:13
Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05
Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05
Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı

Son Dakika
11:40 İYİ Parti'de SMS krizi! Üyelere gönderilen ''istifa'' mesajı ortalığı fena karıştırdı
11:36 Babacan da TBMM'deki Kürtçe tartışmalarına katıldı: Ülkenin en çok konuşulan 2. dilini tutanağa 'X' diye yazıyorlar
11:29 Samsunspor'a büyük şok! İki dönem transfer yasağı aldılar
11:29 Avukatın odasından fotoğraflar paylaştığı savcının tayin yeri belli oldu
11:22 Okul bahçesinde kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı: O anlar kamerada
11:13 Dolar/TL 29,20 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 Beşiktaş taraftarı Alanyaspor maçı sonrası takımı çağırıp ağzına geleni saymış
11:05 Ne Tevfik Göksu ne de Murat Kurum! AK Parti'de İBB adaylığı için Ali Yerlikaya ismi ağır basmaya başladı
11:02 Türkiye'de de oynayan NBA oyuncusu cinsel ilişki randevusu ayarladığı kadını boğarak öldürdü
10:58 Engin Polat, cezaevinde Dilan Polat'la görüşmek için Pembe Oda talebinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 12:26:48. #1.13#
SON DAKİKA: ERÜ'de Türkiye Yüzyılı'nda Güvenli ve Yeşil Yapılar Paneli Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement