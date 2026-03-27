ERÜ\'nde Milli Maç Coşkusu

A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile oynadığı karşılaşma Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) dev ekrana yansıtıldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile çok sayıda akademik, idari personel ile öğrenciler katıldı.

Milli maç heyecanının hep birlikte yaşandığı etkinliğe personel ve öğrenciler milli takım formaları ve bayraklarla gelerek 90 dakika boyunca ay yıldızlı takıma destek verdi.

Karşılaşmanın sonunda A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti ERÜ personeli ve öğrencileri tarafından coşkuyla kutlandı.