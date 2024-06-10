Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi, yangını kısa sürede söndürdü - Son Dakika
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Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi, yangını kısa sürede söndürdü

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SİİRT'in Eruh ilçesinde Aslıhan Sezgin'in evinin önünde çıkan yangına su kovası ile müdahale etti. Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi, Sezgin'e yardım ederek yangını kısa sürede söndürdü. Sezgin, ekiplere teşekkür etti.

10.06.2024 18:24
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SİİRT'in Eruh ilçesinde Aslıhan Sezgin'in (65) evinin önünde yanan odunlara su kovası ile müdahale ettiğini gören Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi, yardım ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Olay, Eruh ilçesine bağlı Akdiken köyünde meydana geldi. Aslıhan Sezgin'e ait müstakil evin önündeki odunlar, bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Odunlarının yandığını gören Sezgin, su kovası ile söndürmek istedi. O sırada başka bir ihbara giden Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi, Sezgin'e durumu fark edip Sezgin'e yardım etti. Yangın büyümeden kısa sürede söndürülürken, Sezgin ekiplere teşekkür etti.

Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi, yangını kısa sürede söndürdü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi, yangını kısa sürede söndürdü - Son Dakika

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