Suların çekildiği dere yağış sonrası bir anda suyla kaplandı...O anlar kamerada
HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bölgede bulunan dereyi bir anda suyla kapladı. Akarsuyun dereyi kaplama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay ve çevresindeki sağanak yağış ve lodos için daha önce uyarıda bulunmuştu. Uyarının ardından kentte aniden başlayan yağmurla birlikte Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde bulunan dere suyla kaplandı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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