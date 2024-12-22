Hatay'ın Erzin ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
S.Ö. yönetimindeki 31 ALS 067 plakalı hafif ticari araç, Yoncadüzü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Erzin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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