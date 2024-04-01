Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Aksun 30 bin 33, Bağımsız adayı Yüksel Çakır 21 bin 605 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,38 )
Son Dakika › Güncel › Erzincan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Bekir Aksun kazandı. - Son Dakika
AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi'nde 2 ayrı muhtar adayını destekleyen akrabalar arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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