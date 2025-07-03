Erzincan'da 17 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, aralarında "kasten öldürme" suçu ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.