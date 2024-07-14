Erzincan'da 2 otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da 2 otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Erzincan-Erzurum kara yolu kantarlar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Ramazan Y. ve Veli T. yönetimindeki otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

14.07.2024 23:17
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Erzincan'da 2 otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Ramazan Y'nin kullandığı 06 PUM 23 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolu kantarlar mevkisinde aynı istikamette seyreden Veli T. idaresindeki 34 ESE 06 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kısa sürede kurtardı.

Kazada yaralanan sürücü Ramazan Y. ile F.A.T. (45), N.T. (13) ve A.T. (84) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da 2 otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 2 otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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