Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde saat 15.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Üzümlü ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,94 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."