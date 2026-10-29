Erzincan'da 7 okulda 400'e yakın öğrenci çadır pistte kayakla tanıştı - Son Dakika
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Erzincan'da 7 okulda 400'e yakın öğrenci çadır pistte kayakla tanıştı

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Erzincan\'da 7 okulda 400\'e yakın öğrenci çadır pistte kayakla tanıştı
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Erzincan'da kayak antrenörü Canser Atila, 'Kayak Bilmeyen Kalmasın' projesiyle okul bahçelerine kurduğu pistte öğrencilere kayak deneyimi yaşatıyor. Atila 7 okulda 400'e yakın öğrenciyi kayakla tanıştırdı; kışa dek sürecek etkinlikle milli sporcu yetiştirilmesi hedefleniyor.

Erzincan'da kayak antrenörü Canser Atila, okul okul gezerek öğrencileri okul bahçelerine serdiği özel çadır pistte kayakla tanıştırıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Kayak Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında, kayak antrenörü Canser Atila, Ergan Dağı ve doğa sporlarını tanıtan görsellerle süslenen aracıyla okulları ziyaret ediyor.

Okul bahçelerine serdiği özel çadır pistte öğrencilere kayak deneyimi yaşatan Atila, özel eğitim gören öğrencilerin bulunduğu okullara da giderek daha fazla çocuğun kayakla tanışmasını sağlıyor.

Şimdiye kadar 7 okulu ziyaret eden Atila, yaklaşık 400 öğrenciyi kayakla tanıştırdı.

Kış aylarına kadar devam etmesi planlanan etkinlikle çocukların kayak sporuna ilgisinin artırılması ve gelecekte milli sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

"Çocuklarımız yazın kayaksız kalmasın diye böyle bir etkinliğe imza attık"

Kayak antrenörü Canser Atila, AA muhabirine, kayakla hiç tanışmamış çocuklara kış sporlarının tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Projenin kış aylarına kadar devam edeceğini belirten Atila, şunları kaydetti:

"Ergan Dağı yazılı ve doğa sporlarını kapsayan hem branş tanıtımı hem de görsel içerikleri olan bir araç tasarladık. Çocukların da bu sayede ilgisini çekmiş oluyoruz. Şimdiye kadar 7 okul gezdik. Toplamda 400'e yakın öğrenciyi kayakla tanıştırdık. İlkokullarla birlikte özel okullarımıza da gidip özel çocuklarımızla birlikte bu deneyimi yaşatmış olduk. Kış döneminde de Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 'Kayak Bilmeyen Kalmasın' projesi var. Biz de bununla birlikte yazın sporcularımız, çocuklarımız kayaksız kalmasın diye böyle bir etkinliğe imza attık. Burada temel amacımız kayak branşını sevdirerek ileride bu çocuklarımızdan milli sporcular yetiştirmek."

Öğrencilerden Nisa Su Doğanay ise kayak yapma hayalini gerçekleştirdiğini ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Projeyi hayata geçirenlere teşekkür eden Aras Bulut Dinç de kayak deneyimi yaşayarak keyifli bir gün geçirdiğini söyledi.

Kaynak: AA
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