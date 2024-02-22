Erzincan'da 8 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da 8 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Erzincan\'da 8 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında Serdar İ'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 7 araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

22.02.2024 12:27
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Erzincan'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Serdar İ'nin kullandığı 34 GHP 410 plakalı otomobil, Nermi Tombul Caddesi Kızılay Kan Merkezi mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 7 araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Serdar İ, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzincan'da 8 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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