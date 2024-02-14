Erzincan'da altın madeni ocağında toprak kayması: 9 kişiden 5'i konteynırda, 3'ü araçta kayıp - Son Dakika
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Erzincan'da altın madeni ocağında toprak kayması: 9 kişiden 5'i konteynırda, 3'ü araçta kayıp

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasında kayıp olan 9 kişiden 5'inin bir konteynır içinde, 3'ünün aynı bölgede bir araç içinde, diğer 1 kişinin ise farklı bölgede bir araç içinde olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı. Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz aralıksız devam edeceğini belirtirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

14.02.2024 13:28
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Erzincan' ın İliç ilçesi'ndeki altın madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasında kayıp 9 kişiden 5' inin bir konteynır içinde, 3' ünün aynı bölgede bir araç içinde, diğer 1 kişinin ise farklı bölgede bir araç içinde olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Yerlikaya; "Arama kurtarma çalışmalarımız gece gündüz aralıksız devam edecek. 100 dönüme yayılan 10 milyon metreküplük topraktan bahsediyoruz. Adli ve idari soruşturma devam ediyor" dedi

Erzincan\'da altın madeni ocağında toprak kayması: 9 kişiden 5\'i konteynırda, 3\'ü araçta kayıp
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da altın madeni ocağında toprak kayması: 9 kişiden 5'i konteynırda, 3'ü araçta kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da altın madeni ocağında toprak kayması: 9 kişiden 5'i konteynırda, 3'ü araçta kayıp - Son Dakika
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