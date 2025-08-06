Erzincan'da Atık Gıdalardan Pelet Mama Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzincan'da Atık Gıdalardan Pelet Mama Üretimi

Erzincan\'da Atık Gıdalardan Pelet Mama Üretimi
06.08.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu kurumlarından toplanan atık gıdalar, sokak hayvanları için pelet mama haline getiriliyor.

Erzincan'da kamu kurumlarından toplanan atık gıdalar, sahipsiz hayvanlar için 3 ile 6 ay raf ömrü olan pelet mama haline dönüştürülüyor.

Kentte 3. Ordu Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde çıkarılan yemeklerden arta kalan gıdalar, Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince barınağa götürülüyor.

Yemekler Veteriner İşleri Müdürlüğünce kurulan yeni tesiste hayvanların beslenmesi için mamaya dönüştürülüyor.

Hijyenik koşullarda işlenen atık gıdalar, 3 ile 6 ay raf ömrü olan pelet mama halinde barınaktaki hayvanlara veriliyor.

Üretilen mamalar sayesinde hem atık yiyeceklerin israf olması önleniyor hem de hayvanların beslenme ihtiyacı karşılanıyor.

23 kişilik kadroyla hizmet veriyorlar

Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, AA muhabirine, sokak hayvanlarının yaşam haklarını ve vatandaşların konfor alanını güvence altında tutmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Belediyeye ait 17 bin metrekare ve 24 bin metrekare alanda 2 yeni hayvan barınağının inşaatına başladıklarını belirten Özger, hayvanlara 2 veteriner hekim, 1 veteriner teknisyeni, 1 veteriner teknikeri olmak üzere 23 kişilik kadroyla bakıldığını ifade etti.

Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak hayvanların sağlıklarıyla ve beslenmeleriyle ilgilendiklerini dile getiren Özger, "Sokak hayvanlarımızın sağlıkla alakalı hizmetlerini bakımevimizde devam ettirirken, bir diğer problem olan beslenme ihtiyaçlarını da kamu kurumlarıyla yaptığımız protokol kapsamında aldığımız atık gıdalarla çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Kamu kurumlarından toplanan atık gıdaların israf olmaması adına mama işleme makinesi aldıklarını vurgulayan Özger, şöyle devam etti:

"Bu makine, günde yaklaşık 50 kilogram kapasiteli atık gıdaları işleyip raf ömrünü de 3 ay uzatıp saklayabiliyor, bunları ihtiyaç halinde sokak hayvanlarımıza sunabilecek teknolojik bir altyapı imkanına sahip oluyoruz. Aldığımız mama işleme makinesi haftalık 1 ton atık gıda işleme kapasitesine sahip. Şu andaki sokak hayvanı kapasitemiz göz önüne alındığında günlük üretimin 40-50 kilogramı tüketime açılmıştı. Sahip olduğumuz bu teknolojik makineyle topladığımız atık gıdaların raf ömrünü uzatıyoruz, aynı zamanda gıdaların içerisinde hayvanlarımıza zarar verme ihtimali olan maddeleri de ayrıştırma imkanı buluyoruz. Bu noktada sessiz dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarını çok nitelikli bir şekilde karşıladığımızı düşünüyorum. Kamu kurumlarıyla yaptığımız protokoller kapsamında topladığımız atık yemekler günlük 100-150 hayvanımızın beslenme ihtiyacını karşılıyor."

"Sokak canlarımızın günlük temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaktayız"

Veteriner hekim Serkan Bayat ise atık gıdaların kompost mama haline getirildiğini belirterek, "Uygun koşullarda sakladığımız pelet mamalarımız ile buradaki sokak canlarımızın günlük temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaktayız." ifadesini kullandı.

Bayat, "Haftalık 1 tona yakın topladığımız evsel atık gıdaların öncelikle hayvan beslenmesi tamamlandıktan sonra artan gıdaları burada kompost mama haline getirerek raf ömrünün uzatılmasını sağlıyoruz. Ürettiğimiz pelet mamalar ile hayvan bakımevinde bulunan sessiz dostlarımızın beslenme ihtiyacının bir kısmını karşılamaktayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, erzincan, Güncel, Çevre, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da Atık Gıdalardan Pelet Mama Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu meğer mağdurmuş Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu; meğer mağdurmuş
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
DEM Parti’nin komisyon üyesi Saruhan Oluç’tan ilk yorum DEM Parti'nin komisyon üyesi Saruhan Oluç'tan ilk yorum

11:07
Bir ’İrlandalı boksör’ vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
11:03
The Walking Dead oyuncusu Kelley Mack 33 yaşında yaşamını yitirdi
The Walking Dead oyuncusu Kelley Mack 33 yaşında yaşamını yitirdi
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
15:28
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
15:24
’’Oyunculuğu bıraktı’’ dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu
''Oyunculuğu bıraktı'' dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu!
15:12
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
15:02
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
15:01
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
14:47
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
14:40
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’dan Galatasaray’a: Bunları...
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 11:24:34. #7.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da Atık Gıdalardan Pelet Mama Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.