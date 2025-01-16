Erzincan\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklu

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Erzincan'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki şüphelinden biri tutuklandı.

Erzincan- Sivas kara yolunda seyir halinde olan otomobildeki kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan S.Ö. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılardan S.Ö. buradaki sorgusu sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

R.K. idaresindeki 24 ABG 573 plakalı otomobil, dün akşam, Erzincan-Sivas kara yolu Kavakyolu mevkiinde seyir halindeyken araçta bulunanlar arasında bıçaklı kavga çıkmıştı. Olayda, R.K. ile S.Ö. bıçakla yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı. Bu kişilerden R.K. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin şüpheliler E.A. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan S.Ö. gözaltına alınmıştı.