Erzincan'da Dünya Kaykay İniş Şampiyonası - Son Dakika
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Erzincan'da Dünya Kaykay İniş Şampiyonası

Erzincan\'da Dünya Kaykay İniş Şampiyonası
06.06.2026 18:12
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WDSC 2026, Erzincan'da 18 ülkeden 64 sporcu ile başladı, parkur heyecan dolu yarışlarla dolu.

DÜNYA Kaykay İniş Şampiyonası (WDSC 2026) Erzincan'ın ev sahipliğinde başladı. Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada 18 ülkeden 64 sporcu, dünya şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Önceki gün başlayan 7 Haziran'da sona erecek organizasyonda dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcular, Ergan Dağı'nda kurulan parkurda yarışıyor. Dünya Kaykay İniş Şampiyonası'nın Erzincan etabında sporcular hem hız hem de denge becerilerini sergiliyor. Ergan Dağı Kayak Merkezi yolundaki 3,2 kilometrelik parkurda yapılan yarışlarda sporcular saatte 70 ila 120 kilometre hıza ulaşıyor. Keskin virajların yer aldığı parkurda bazı sporcular kontrolü kaybedip güvenlik amacıyla yerleştirilen saman balyalarına çarparak durdu. Yarışlar, izleyenleri heyecanlandırdı.

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Kurucusu Selim Kemahlı, Ergan Dağı parkurunun dünya turundaki en uzun, en hızlı ve en teknik parkurlar arasında yer aldığını belirterek, "Bu sene Türkiye'ye beşinci gelişimiz. Erzincan'daki dördüncü yarışımızı gerçekleştiriyoruz. Ergan Dağı parkuru çok kısa sürede efsane statüsüne ulaştı. Sporcular yaklaşık 3 kilometrelik parkuru 2,5 dakikada tamamlıyor ve 120-130 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yarışmacılar arasında giderek daha popüler hale gelen bu parkur, hata affetmeyen yapısıyla dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak kabul ediliyor" dedi.

Kemahlı, şampiyonaya Türkiye, ABD ve El Salvador'dan olmak üzere 3 de kadın sporcunun katıldığını belirterek, parkurun zorluk derecesi nedeniyle birçok kadın sporcunun burada yarışmayı tercih etmediğini söyledi. Dünyanın önde gelen kaykay sporcularının mücadele ettiği WDSC 2026 Ergan Dağı etabı, hafta sonu boyunca devam edecek.

Kaynak: DHA

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