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Erzincan'da Gençler Görevdeki Güvenlik Güçlerine Tatlı İkram Etti - Son Dakika
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Erzincan'da Gençler Görevdeki Güvenlik Güçlerine Tatlı İkram Etti

Erzincan'da bir grup genç, 2023'ün son saatlerinde görevde olan güvenlik güçlerine tatlı ikram etti. Vali Hamza Aydoğdu, gençlerle birlikte uygulama noktalarında nöbet tutan görevlileri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Gençler, Erzincan'ın meşhur kesme kadayıf tatlısı da dahil olmak üzere yöresel lezzetleri ikram etti.

Erzincan\'da Gençler Görevdeki Güvenlik Güçlerine Tatlı İkram Etti
31.12.2023 - 20:53,
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ERZİNCAN 'da bir grup genç, 2023'ün son saatlerinde görevde olan güvenlik güçlerine tatlı ikram etti. Vali Hamza Aydoğdu, gençlerle birlikte uygulama noktalarında nöbet tutan görevlileri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bir grup gençle yeni yıla saatler kala kent merkezindeki uygulama noktalarında görev yapan jandarma ve polisleri ziyaret etti. Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık'la birlikte Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev başındaki polisleri ziyaret eden Vali Aydoğdu daha sonra komando birliği ile Mertekli Uygulama noktasındaki jandarma ve güvenlik korucularıyla buluştu. Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler Erzincan- Erzurum karayolundaki Akyazı uygulama noktasında görevli polis ekipleriyle görüşerek yeni yıllarını kutladı.

Vali Aydoğdu ile birlikte güvenlik güçlerini yeni yıllarını kutlayan gençler, Erzincan'ın meşhur kesme kadayıf tatlısı da dahil olmak üzere yöresel lezzetleri ikram etti.

Bilinçlendirmek için gençlerle ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Vali Hamza Aydoğdu, "Bu özel günde, gençlerimiz ile birlikte şehrimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan siz kahramanlarımızı ziyaret ettik. Polis ve askerlerimiz bizlerin ve sizlerin huzurlu bir şekilde yaşaması için buralarda nöbet tutuyorlar. Sizler bunları gördükten sonra sorumluluğunuz daha da artacak ve bilinçli hareket edeceksiniz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da Gençler Görevdeki Güvenlik Güçlerine Tatlı İkram Etti - Son Dakika
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