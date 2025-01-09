Erzincan'da Koruma Altındaki Turnalar Ekşisu Sazlığı'nda Görüntülendi - Son Dakika
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Erzincan'da Koruma Altındaki Turnalar Ekşisu Sazlığı'nda Görüntülendi

Erzincan\'da Koruma Altındaki Turnalar Ekşisu Sazlığı\'nda Görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan nesli tehlike altında olan turnalar, Ekşisu Sazlığı'nda rahat bir yaşam sürüyor. Kurulan Ulusal Turna Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalarla bölgedeki kuş popülasyonları izleniyor.

09.01.2025 13:59  Güncelleme: 14:37
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ERZİNCAN'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan turnalar Ekşisu Sazlığı'nda görüntülendi.

Nesli tehlike altında olan turnaların kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı nadir ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Turna Eylem Planı' hazırlandı. Plan kapsamında, DKMP Genel Müdürlüğü turna halkalama ekipleri tarafından popülasyonların artması ve izlenmesi amacıyla Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışma yürütüldü.

Türkülere ilham kaynağı olan allı turnaların Ekşisu Sazlığı'nda rahat bir yaşam sürmeleri için çalışma yürüten Erzincan DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, uydu cihazıyla takibi sürdürüyor. Takibe alınan turnalar Ekşisu Sazlığı'nda görüntülendi.

EKŞİSU SAZLIĞI

Munzur ve Keşiş Dağları arasındaki ovada yer alan ve ulusal öneme haiz sulak alan ilan edilen 8 bin 755 hektarlık Ekşisu Sazlığı, iklim ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Nesli tehlike altındaki kuş türlerinin göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı, kuluçkaya yattığı ve kışladığı sazlık bölgenin büyük bölümünün bataklıktan oluşması ise göçmen kuşlara yırtıcılara karşı doğal koruma alanı oluşturuyor. Görevliler tarafından yapılan gözlemler ve halkalama çalışmalarında sazlıktaki kuş türlerinin her geçen gün arttığı, başta turnalar olmak üzere bazı kuşların, güvenli ortamı, iklim şartlarının elverişliliği ve beslenme kaynaklarının zenginliği dolayısıyla bölgeden genellikle göçmediği tespit edildi.

Kaynak: DHA

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