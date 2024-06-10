Erzincan'da maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı - Son Dakika
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Erzincan'da maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı

Erzincan\'da maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı

Erzincan Valiliği, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldığını bildirdi. Cenaze töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla Erzincan'da düzenlendi. İşçilerin cenaze namazları, farklı illerde toprağa verilecek.

10.06.2024 13:33
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Erzincan Valiliği, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İliç ilçemizdeki toprak kayması sonucu göçük altında kalan son 5 kardeşimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı ve sabrıcemil diliyoruz. İşçilerin cenaze namazları, Erzincan Terzibaba Camisi'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak. Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesinde, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'ta, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'de toprağa verilecek."

Cenaze töreni düzenlendi

Cansız bedenlerine ulaşılan işçiler için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla Erzincan'da cenaze töreni düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgundan alınan cenazeler, kent merkezindeki Terzibaba Camisi'ne getirildi.

Dua edilmesi ve helallik alınması sonrası İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin'in kıldırdığı namazının ardından Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesine, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'a, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'ye uğurlandı.

Bakan Bayraktar, cenaze namazı sonrası bir işçinin tabutuna omuz verip, cenaze nakil aracına kadar taşıdı.

Törene, işçilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı - Son Dakika

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