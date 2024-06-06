Erzincan\'da maden ocağında 9 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

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Liç kaymasından 114 gün sonra bugün 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece liç yığını altında kalan 9 işçiden 8'inin cansız bedenine ulaşılmış oldu. Kalan 1 işçiyi ise arama çalışmaları sürerken, cesetleri bulunan işçilerin kimliğinin DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin 4 Mayıs'ta, 1 işçinin de 4 Haziran'da cenazelerine ulaşılmıştı.

Toprak kaymasıyla ilgili soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böylece maden ocağındaki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.