Erzincan'da Otomobil Şarampole Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da Otomobil Şarampole Devrildi: 7 Yaralı

Erzincan\'da Otomobil Şarampole Devrildi: 7 Yaralı

Erzincan-Sivas kara yolu Kalkancı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, M.Z'nin (59) kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve 6 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

05.04.2024 05:07  Güncelleme: 05:09
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Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

M.Z'nin (59) kullandığı 65 AAY 360 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Kalkancı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, kazada yaralanan sürücü ile A.Z. (35), M.Z. (27), S.Z. (59), Ü.G.Z (9), B.Z. (7) ve İ.Z'yi (1) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da Otomobil Şarampole Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Otomobil Şarampole Devrildi: 7 Yaralı - Son Dakika
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