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Erzincan'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzincan'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Erzincan'ın İnönü Mahallesi'nde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Adil K. hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Adil K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Erzincan\'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
21.12.2023 - 23:37,
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Erzincan'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adil K'nin (67) kullandığı 28 DF 032 plakalı otomobilin, İnönü Mahallesi Mengüceli Caddesi'nde park halindeki kamyonete çarptığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, Adil K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Adil K'nin cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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