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Erzincan'da Polis Memurundan Kök Hücre Bağışı - Son Dakika
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Erzincan'da Polis Memurundan Kök Hücre Bağışı

Erzincan'da görevli polis memuru Burak Güneş, Portekizli lösemi hastası bir çocuğa kök hücre bağışında bulundu. Güneş'in dokularının uyumlu olduğu tespit edildikten sonra yapılan işlemle kök hücre çocuğa nakledildi. Emniyet Müdürü Kenan Kurt, meslektaşını tebrik ederek hastalıklarla mücadele edenlere acil şifalar diledi.

Erzincan\'da Polis Memurundan Kök Hücre Bağışı
13.12.2023 - 19:39,
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Erzincan'da görevli polis memuru Burak Güneş'ten alınan kök hücre, Portekizli lösemi hastası bir çocuğa nakledildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Burak Güneş, 2019'da gönüllü kök hücre bağışında bulundu.

Geçen 4 yılın ardından Güneş'in dokularının Portekiz'de yaşayan lösemi hastası bir çocukla uyumlu olduğu tespit edildi.

Ankara'da yapılan testlerde herhangi bir sorunla karşılaşmayan Güneş'ten 4 saatlik bir işlemin ardından alınan kök hücre Portekizli çocuğa nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, şunları kaydetti:

"Görevimiz gereği can ve mal güvenliğinin korunmasının yanında bu tür bağışlarla insanlara umut olmak, hayat vermek de mesleğimiz kadar kutsal. Meslektaşımızı bu özverili davranışından dolayı tebrik ediyorum. Hastalıklarla mücadele eden herkese acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA
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