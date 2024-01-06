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Erzincan'da Kuyumculara Sahte Altın Satmak İsteyen 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzincan'da Kuyumculara Sahte Altın Satmak İsteyen 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzincan'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, iki kuyumcuda sahte altınla dolandırıcılık olayıyla ilgili şüpheli İ.K. ve T.A. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 16 sahte bilezik, 1 yarım altın, 1 çeyrek altın ve 10 bin 360 lira para ele geçirildi.

Erzincan\'da Kuyumculara Sahte Altın Satmak İsteyen 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
06.01.2024 - 13:13,  Güncelleme: 13:14
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Erzincan'da kuyumculara sahte altın satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iki kuyumcuda sahte altınla dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul'dan geldiği belirlenen şüpheli İ.K. ile T.A'yı yakalayarak, kullandıkları araç ve üzerlerinde arama yaptı.

Aramada, 16 sahte bilezik, 1 yarım altın,1 çeyrek altın, 10 bin 360 lira para ele geçirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzincan'da Kuyumculara Sahte Altın Satmak İsteyen 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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