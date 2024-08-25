Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil polis ekipleri tarafından söndürüldü

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Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil, polis ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Erzincan Terzibaba Camisi önünden Erzurum istikametine seyir halinde bulunan otomobilin motor kısmından alev çıktığını fark etti.

Sürücüyü uyarıp aracı sağ şeride çektiren polisler, yangın tüpleriyle araçtaki yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerince otomobile soğutma çalışması yapıldı.