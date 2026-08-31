Erzincan\'da Şiddetli Yağış Sonrası Sel

ERZİNCAN'ın Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde, şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel, yerleşim yerinde hasara neden oldu. Sel sularının çamur ve balçık nedeniyle köyde temizlik çalışması başlatıldı.

Çayırlı ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Saraycık köyünde etkili olan şiddetli yağışın ardından aniden oluşan sel, bazı alanlarda çamur ve birikintilere neden oldu. Selin ardından İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edilerek çalışma başlattı. Köyde yaşanan selde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekipler, köyde sel sularının taşıdığı çamur ve birikintileri temizlemek için çalışmalarını sürdürürken, oluşan maddi hasarın belirlenmesi amacıyla da inceleme yapıyor.