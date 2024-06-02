Erzincan\'da sulama kanalına devrilen minibüsün sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Erzincan'da sulama kanalına devrilen minibüsün sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı.
Hasan Ö'nün kullandığı 63 EE 744 plakalı minibüs, Erzincan- Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Olay yerine gelen itfaiyeciler, araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkardı.
Hasan Ö. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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