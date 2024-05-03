Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 6 yaralı

Erzincan\'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 6 yaralı

Erzincan'ın Çağlayan kara yolunda tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, sulama kanalına devrildi. Kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

03.05.2024 22:25
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Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Cihan A. (20) idaresindeki, tarım işçilerini taşıyan 38 BZ 042 plakalı minibüs, Erzincan- Çağlayan kara yolu Değirmenli köyü mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki M.A. (18), B.A. (12), M.B. (25), G.B. (7) ve Y.B. (4), çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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