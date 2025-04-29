Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda şüpheli C.S'nin uyuşturucu madde kullandığı ve satışını yaptığı bilgisi üzerine ikametinde yapılan aramalarda evde bulunan E.E, O.N. ve Ö.S.E'nin üzerlerinde 61,08 gram uyuşturucu madde ile 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Polislerce E.E, O.N. ve Ö.S.E. hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan C.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.