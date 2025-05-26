Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu

ERZİNCAN merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 1 tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Erzincan- Erzurum yolu üzerinden bulunan Akyazı uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik köpek Naz'ın tepki verdiği valizi açan polisler, 28 parça halinde 12 kilo 400 gram skunk buldu.

Devam eden çalışmalar kapsamında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen yolcu otobüsü Sivas'ta durduruldu. Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmada ise 11 parça halinde 7 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin temin edicisi ve sahibi olan şüphelilere yönelik Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda ise 3 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan'a getirilen şüphelilerle ilgili 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden D.H.Ş. mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.