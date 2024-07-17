Erzincan'da Uyuşturucu Taşıyan 3 İranlı Tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da Uyuşturucu Taşıyan 3 İranlı Tutuklandı

Erzincan'da yapılan operasyonda, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 3 İran uyruklu zanlı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, uyuşturucu madde kuryeliği yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Yolcu otobüsünde durdurulan İran uyruklu şüphelilerin mide ve bağırsaklarında yapılan tomografi çekimlerinde, çok sayıda yabancı cisim tespit edildi. Tıbbi müdahale sonucunda, zanlıların mide ve bağırsaklarından 2 kilo 249 gram afyon sakızı çıkarıldı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

17.07.2024 11:01
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Erzincan'da mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, uyuşturucu madde kuryeliği yapan kişilere yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.

Ekipler bu kapsamda kentteki Akyazı uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde, "yutma yöntemiyle" uyuşturucu taşıdığı değerlendiren İran uyruklu M.A, M.K. ve M.S.M'yi gözaltına aldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tomografi çekimlerinde, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahale ile M.A, M.K ve M.S.M'nin mide ve bağırsaklarından 2 kilo 249 gram afyon sakızı çıkarıldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da Uyuşturucu Taşıyan 3 İranlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Uyuşturucu Taşıyan 3 İranlı Tutuklandı - Son Dakika
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