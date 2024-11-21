Erzincan\'da Yangın Paniği

Erzincan'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kentte Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
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