Erzincan\'da Yılkı Atları Dron ile Görüntülendi

Güncel

ERZİNCAN'da karla kaplı bölgede sürü halinde gezen yılkı atları, dron ile görüntülendi.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde görülen yılkı atları, kış şartlarının ağırlaşması ile kara yoluna ve yerleşim yerlerine inmeye başladı. Sürü halinde dolaşıp, yiyecek arayan yılkı atları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron ile görüntülendi. Karla kaplı bölgede sürü halinde gezen yılkı atları, güzel görüntüler oluşturdu.