Erzincan\'daki Motosiklet Kazasında Astsubay Hayatını Kaybetti

03.03.2026 16:00
Erzincan'da kaza geçiren Astsubay Talha Berkay Başkök, hastanede bir hafta sonra vefat etti.

ERZİNCAN'da motosiklet kazasında yaralanan Astsubay Çavuş Talha Berkay Başkök, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Başkök, bugün memleketi Ordu'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza 23 Şubat'ta Erzincan'da 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamyonetin çarptığı arkadaşının kullandığı motosiklete bulunan Astsubay Çavuş Talha Berkay Başkök yere savrularak yaralandı. Başkök, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkök, dün akşam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Başkök'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi bugün memleketi Ordu'ya getirildi. Astsubay Çavuş Talha Berkay Başkök için Ordu'nun Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Muammer Erol, Ordu İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Talha Berkay Başkök'ün cenazesi, törenin ardından Gökömer Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

