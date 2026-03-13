Erzincan depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı - Son Dakika
Erzincan depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı

Erzincan depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı
13.03.2026 18:03
Erzincan'da 34 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 653 kişi kabirleri başında dualarla anıldı.

Erzincan'da 34 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 653 kişi kabirleri başında dualarla anıldı.

Terzibaba Mezarlığı'ndaki 1992 Erzincan Deprem Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Protokol üyeleri ve vatandaşların mezarlara karanfil bıraktığı programda depremde yaşamını yitirenler anıldı.

Depremde babası Burhan Mumcu'yu kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da anma törenine katıldı.

Mumcu, burada yaptığı konuşmada 13 Mart 1992'deki depremin yine ramazan ayına denk geldiğini hatırlattı.

Acılarının her zaman taze olduğunu dile getiren Mumcu, duygularını şöyle ifade etti:

"Biz de babamızı, atamızı kaybettik. Allah yattığı yerde utandırmasın. Memleketimize bir daha böyle acılar göstermesin. Biz güzel bir memleketiz. Çok çabuk toparlanabiliyoruz. Dostlarımız, komşularımız, akrabalık ilişkilerimiz, küçük şehirlerin özellikleri aynı ama Erzincan'ın gerçekten ayrı bir özelliği daha var. Çok şükür rahmetli babamız güzel isim bıraktı bize. Ondan geri kalan mirası da hem abim hem ben hem de bizden sonra çocuklarımız inşallah devam ettirecekler. O yüzden tüm ölmüşlerimize, özellikle deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakın zamanda biliyorsunuz büyük bir deprem daha yaşadı ülkemiz. Yaralarını hızla sardı. Bizim milletimiz böyle bir millet. Allah her türlü afetten korusun."

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise 653 kişinin hayatını kaybettiği depremin acısının 34 yıl geçse de dinmediğini söyledi.

Karaman ayrıca, 3 yıl önce Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra depreme her zaman hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizerek, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Anma törenine Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan depreminde hayatını kaybedenler törenle anıldı - Son Dakika

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
Bakan Göktaş’tan BM’de İsrail protestosu Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance’a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı
Ergin Ataman’dan Fenerbahçe itirafı Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı: Derin üzüntü duydum
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
16:19
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
15:43
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
15:35
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
