Erzincan'ı Kar Beyaza Bürüdü - Son Dakika
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Erzincan'ı Kar Beyaza Bürüdü

Erzincan'da etkili olan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Çocuklar kartopu oynadı.

04.03.2025 17:23
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Erzincan'da mart kapıdan baktırdı

ERZİNCAN - Kar yağışı etkili olan Erzincan kent merkezi beyaza büründü. Vatandaşlar kar altında kalan araçlarını temizlerken karın tadını çocuklar çıkarttı.

Erzincanlılar güne beyaz örtüyle uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili oldu. Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi. Bazı vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde toprak damlı evlerinin su akıtmaması için kar küremesi yaptı. Karın tadını ise okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklar çıkardı.

Kar merkezde 15 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Ahmediye ve Kızıldağ Geçitlerinde yolun ulaşıma kapanmaması için karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yolda sürekli karla mücadele çalışmasını aralıksız devam ettiren ekipler, buzlanmaya karşı da yola tuz serpti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzincan'ı Kar Beyaza Bürüdü - Son Dakika

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