Erzincan İliç'te Altın Madeninde Toprak Kayması - Son Dakika
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Erzincan İliç'te Altın Madeninde Toprak Kayması

Erzincan İliç\'te Altın Madeninde Toprak Kayması

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından can kaybı olup olmadığı henüz bilinmemektedir. Vali Hamza Aydoğdu bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

13.02.2024 16:18
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ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, Vali Hamza Aydoğdu bölgeye gitmek için yola çıktı.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde bugün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybının olup olmadığı henüz bilinmezken, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye gitmek için yola çıktı. Vali Aydoğdu'nun olay yerindeki incelemesinin ardından açıklama yapacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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