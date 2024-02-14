Erzincan İliç'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Erzincan İliç'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan siyanürlü liç yığını kaymasında kaybolan 9 madenciye ulaşma çalışmaları sürerken, facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, maden sahasında çalışan bir kamyonetin içinden çekilmiş ve şiddetli yığın kaymasını fark eden üç şoförün saniyelerle kurtulması yer alıyor. İlk saniyelerde ise yığının Sabırlı deresine doğru hızla sürüklendiği görülüyor.

14.02.2024 16:12  Güncelleme: 16:13
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Erzincan İliç'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Çöpler Altın Madeni'nde siyanürlü liç yığını kaymasında kaybolan 9 madenciye ulaşma çabaları devam ederken, facianın yeni görüntüleri  ortaya çıktı. Ulaşılan görüntütüler, maden sahasında çalışan bir kamyonet içerisinden çekilmiş. Videoda, şiddetli liç yığını kaymasını son anda fark eden üç şoförün geri manevra yaparak alandan uzaklaşması, saniyelerle kurtulmaları yer alıyor.

Görüntünün ilk saniyelerinde ise yığının önüne geleni Sabırlı deresine doğru hızla sürüklemesi görünüyor.

Erzincan İliç\'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erzincan İliç'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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