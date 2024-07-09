Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dolu zarara yol açtı

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarında zarar oluşturdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Üzümlü'ye bağlı Karakaya, Pişkidağ ve Göller köylerinde etkili olan dolu sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.

Coğrafi işaretli "Cimin Üzümü"nün yoğun yetiştirildiği bölgelerde etkili olan dolunun, üzüm bağları başta olmak üzere elma, kiraz, dut bahçeleri, biber ve fasulye ekili alanlara zarar verdiği tespit edildi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarına katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde bitkilerin yaprak ve meyve kısımlarında kırılma ile çatlamalar meydana geldiğini belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik ekiplerin zarar gören sahada hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Şahin, nihai raporun bir hafta içerisinde ortaya çıkacağını kaydetti.

Şahin, bölgede yaklaşık 1300 dekarlık sebze ve meyve ekili alanın olumsuz hava koşullarından etkilendiğini tahmin ettiklerini aktardı.