Erzincan Kemah\'ta devrilen traktörün altında sıkışan 75 yaşındaki sürücü kurtarıldı

Erzincan Kemah'ta devrilen traktörün altında sıkışan 75 yaşındaki sürücü kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Kemah ilçesinde Kemah-Olukpınar köyü yolunda virajda kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu altında sıkışan 75 yaşındaki sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde devrilen traktörün altında sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
C.B. (75) idaresindeki 23 DY 430 plakalı traktör, Kemah-Olukpınar köyü yolunda virajda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan sürücü C.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında sıkışan C.B, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?