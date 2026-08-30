Erzincan-Sivas Yolunda Heyelan - Son Dakika
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Erzincan-Sivas Yolunda Heyelan

Erzincan-Sivas Yolunda Heyelan
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Sakaltutan Geçidi'nde heyelan nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Erzincan- Sivas kara yolu, Sakaltutan Geçidi'nde sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Tüneller mevkisinde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle kara yolunun ulaşıma kapanması sonucu her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Üniversite Kavşağı'nda önlem alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermedi.

Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmalarını sürdürdüğü bölgede yağış devam ediyor.

Kaynak: AA

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